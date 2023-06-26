Жителям Бурятии рассказали, как правильно питаться в жару

Специалисты посоветовали налегать на овощи и отказаться от жирной еды и газировки







1) Первым делом специалисты советуют отказаться от калорийных, жирных блюд. Но это не значит, что жиры надо исключить полностью. Лучше заменить их полезными и употреблять больше жидкости.



2) Ешьте больше сезонных овощей и сделайте их и зелень основой своего летнего меню. Кабачки, огурцы, помидоры, капуста, перец отлично восполняют потребность в витаминах, минералах и антиоксидантах.



- Готовьте всевозможные овощные супы, окрошки, рагу, салаты. Помните про изобилие пряных трав и листовых овощей – это салат, щавель, крапива, укроп, петрушка, рукола, базилик. Травы – достойный источник витаминов, пищевых волокон, минеральных и других полезных веществ. Летом салат – идеальное блюдо. Только заправляйте его не майонезом, а домашним йогуртом, сметаной, растительными маслами или соком цитрусовых, – рекомендуют в Роспотребнадзоре.



Не стоит также забывать про фрукты и ягоды – виноград, клубнику, малину, ежевику, абрикосы, сливы, груши, персики, дыни. Они легко усваиваются и полезны для организма.



3) Ограничьте употребление соли – наслаждайтесь естественным вкусом овощей и исключите дополнительное присаливание.



4) Не допускайте обезвоживания и вовремя пополняйте запас воды в организме – ещё до появления чувства жажды. Следует выпивать по два-два с половиной литра жидкости в день. Утро можно начинать со стакана чистой питьевой воды.



- В течение дня компенсируйте потребности в жидкости, употребляя тёплые чаи. Очень полезны с сухофруктами и из свежих трав – с мятой, листьями смородины и малины, мелиссой, соцветиями клевера. Откажитесь от сладких газированных напитков, которые не утоляют жажду и очень вредны для здоровья, – подчёркивают в ведомстве.



5) Соблюдайте режим питания. Завтракать желательно до 8 утра, обедать – до полудня, а ужинать – не позднее 18-19 часов. Максимум калорийности должен приходиться на утренний приём пищи.

В республиканском управлении Роспотребнадзора раскрыли секреты правильного питания в сильный зной. Там пояснили, что летом двигательная активность снижается и, следовательно, затраты энергии сокращаются. Потому и рацион требуется немного другой, нежели зимой.