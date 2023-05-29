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В Бурятии завершилось первенство по футболу

В Бурятии завершилось первенство по футболу
Общество,  Фото:федерация футбола РБ
Победителями стали студенты ВСГУТУ

В Бурятии завершилось весеннее первенство по футболу «Багульник». 28 мая на стадионе «Патриот» в финальном матче встретились команды ВСГУТУ и СШ №6. В решающем поединке сильнее оказались игроки Технологического университета, ставшие победителями соревнований. Матч закончился со счётом 3:0. Голами в ворота спортивной школы №6 отметились Игнат Пустовой, Солбон Ендонов и Максим Широнов.

Третье место за командой «Локомотив», которая в матче за «бронзу» обыграла соперников из команды «БГСХА» со счётом 4:1. Об этом сообщает федерация футбола РБ.
Бурятия футбол спорт первенство

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