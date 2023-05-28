Ангарчанин предстанет перед судом за разбой и хищение оружия

Преступления он совершил в конце 2022 года



Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое, хищении оружия и незаконном сбыте оружия.



По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый, находясь в квартире малознакомого мужчины, в процессе распития спиртных напитков напал на него, причинив тяжкий вред здоровью. После чего похитил имущество стоимостью 9 тысяч рублей и карабин с патронами.



- Покинув место преступления, злоумышленник реализовал похищенное оружие и боеприпасы случайному прохожему, который сдал оружие в правоохранительные органы. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.



Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

