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Ангарчанин предстанет перед судом за разбой и хищение оружия

Ангарчанин предстанет перед судом за разбой и хищение оружия
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступления он совершил в конце 2022 года

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего местного жителя, обвиняемого в разбое, хищении оружия и незаконном сбыте оружия.

По версии следствия, в декабре 2022 года обвиняемый, находясь в квартире малознакомого мужчины, в процессе распития спиртных напитков напал на него, причинив тяжкий вред здоровью. После чего похитил имущество стоимостью 9 тысяч рублей и карабин с патронами.

- Покинув место преступления, злоумышленник реализовал похищенное оружие и боеприпасы случайному прохожему, который сдал оружие в правоохранительные органы. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции, - сообщают в прокуратуре Иркутской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. 
суд

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