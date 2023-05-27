К библиотекарям Бурятии приедет «Иностранка»

В рамках визита пройдут встречи, презентация и семинар
С 13 по 14 июня в Улан-Удэ, на площадке национальной библиотеки Бурятии состоятся Дни «Иностранки». Коллег-библиотекарей и других гостей ожидает обширная программа, подготовленная специалистами всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино – одного из известных библиотечных учреждений, центра развития межкультурной коммуникации, в чьих фондах находятся издания на 150 языках мира.
Мероприятие станет своеобразным подарком к столетию республики. Напомним, что этой весной, в марте, прошёл День Бурятии в «Иностранке». В июне же с ответным дружеским визитом в Улан-Удэ приедут: Мигель Паласио – заместитель генерального директора по межрегиональному и международному сотрудничеству; Елена Солнцева – руководитель центра международных и межрегиональных проектов и программ; Анастасия Михеева – ведущий специалист центра редкой книги и коллекций «Вселенная Гуттенберга».
13 июня для специалистов библиотечного дела пройдёт презентация деятельности библиотеки иностранной литературы в сфере международных культурно-гуманитарных отношений, межрегионального сотрудничества, сохранения и популяризации редкого книжного фонда. Участники смогут задать интересующие вопросы, рассказать гостям о работе своих библиотек.
В тот же день состоится семинар на тему «Бурятия – символ мира и согласия», который станет частью масштабного общероссийского проекта «Межрелигиозный диалог через культуру». Главные темы встречи: культура диалога как основополагающая ценность в жизни человека и общества; место книги в формировании мировоззрения и нравственных ориентиров; вклад учреждений культуры в развитие взаимодействия между традиционными религиями; просветительская миссия культурных институций в контексте укрепления межнационального единства. К участию с выступлением приглашаются руководители и представители библиотек и музеев (направить заявку можно на электронный ящик: [email protected] с пометкой «Семинар Рудомино»).
14 июня программа дней «Иностранки» в Бурятии продолжится посещением культурных институций и духовных центров республики. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
Возрастное ограничение: 18+.
К библиотекарям Бурятии приедет «Иностранка»
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