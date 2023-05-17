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В Улан-Удэ покрестились осуждённые

В Улан-Удэ покрестились осуждённые
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Колонию посетил отец Владимир

Улан-удэнскую исправительную колонию №2 посетил настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери села Сотниково иерей Владимир Чащин.

В церкви «Святых первоверховных апостолов Петра и Павла», расположенной на территории исправительного учреждения, священнослужитель провёл таинства крещения и исповеди.

После проведённых обрядов отец Владимир рассказал верующим о ближайших христианских праздниках и запланировал ряд мероприятий на следующую встречу, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
осужденные Крещение православие

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