В Улан-Удэ покрестились осуждённые

Колонию посетил отец Владимир



Улан-удэнскую исправительную колонию №2 посетил настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери села Сотниково иерей Владимир Чащин.



В церкви «Святых первоверховных апостолов Петра и Павла», расположенной на территории исправительного учреждения, священнослужитель провёл таинства крещения и исповеди.



После проведённых обрядов отец Владимир рассказал верующим о ближайших христианских праздниках и запланировал ряд мероприятий на следующую встречу, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



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