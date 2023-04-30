В Улан-Удэ зажгли 30-тысячный фонарь

Его установили на улице Бабушкина



В Улан-Удэ зажгли 30-тысячный по счёту фонарь. Юбилейный фонарный столб установили возле здания комитета городского хозяйства по ул. Бабушкина, 25.



– Ежегодно сотрудники устанавливают более 1000 новых светодиодных уличных светильников. Такой объём запланирован на ближайшие два года. И это ещё не окончательная цифра – программа продолжает пополняться заявками в зависимости от финансирования, – сообщил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.



Уличное освещения в Верхнеудинске появилось в 1891 году. Купец Иван Голдобин, готовясь к приёму цесаревича Николая Александровича, построил первую в городе электростанцию для освещения своих апартаментов (ныне это музей истории города). Затем в 1899 году, когда в Верхнеудинск прибыл первый поезд, своя электростанция появилась при железнодорожном депо. В том же году на улицах Верхнеудинска на средства городского главы, купца Петра Трунёва было установлено 60 керосиновых фонарей.





