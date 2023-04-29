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В Бурятии подешевела аренда частных домов

В Бурятии подешевела аренда частных домов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аренда дома в регионе будет стоить в среднем 9750 рублей в месяц

Аналитики федерального портала «Мир квартир» провели замеры ставок аренды на частные дома по всей стране. Элитный сегмент в исследование не входил. Оказалось, что съёмные дома снова начали дорожать, а сезонный спрос в этом сегменте вырос на 18% по сравнению с прошлогодним.

Динамика с начала года

Рост стоимости аренды произошёл в 60 регионах из 82, падение – в 21, ещё в одном ставки не изменились. Рекордные результаты по росту цен за 4 месяца этого года показали Алтайский край (+49,2%), Саратовская область (+48,7%), Удмуртия (+43,8%), Иркутская область (+42,7%) и Хабаровский край (+42,6%). Самое существенное падение ставок, согласно данным портала, произошло в Кировской (–27,2%), Курганской (–18,2%), Ульяновской областях (–16,7%), Дагестане (–14,6%) и Астраханской области (–14,4%).

В среднем по стране дом сдаётся за 32 623 рубля в месяц, что на 10,5% больше, чем в январе.

Динамика за год

С апреля прошлого года 57 регионов из 82 подорожали, 15 подешевели. Больше всего аренда частных домов выросла в Удмуртии (+84,7%), Брянской (+75,8%), Амурской (+65,2%), Костромской (+63,2%) областях и Пермском крае (+61,5%).

Активнее всего, по данным «Мир квартир», дешевели Кировская область (–30,3%), Бурятия (–28,2%), Севастополь (–28,1%), Курганская область (–23,6%) и Чечня (–20,4%).

В среднем по России за 12 месяцев дома и коттеджи стали сдаваться на 11,1% дороже.

Что же касается Бурятии, аренда дома в регионе будет стоить в среднем 9750 рублей в месяц. Подобное съёмное жильё в республике дешевеет: прирост с начала года составил -10,1%, прирост за год -28,2%.

«В прошлом году стоимость аренды падала весь год, за исключением летнего сезона. В этом году цены не только восстановились, но и немного перекрыли показатели 2020-2021 годов. Возможно, причиной тому стали ограниченные возможности для отдыха за границей, и люди стали выбирать более экономичный вариант съёма дачи на лето. Те, кто предпочли долгосрочную аренду дома вместо квартиры, тоже имеют свой резон: из расчёта на единицу площади она дешевле. Нет сомнений, что в ближайшие пару месяцев ценники продолжат расти – высокий сезон только начинается», – уверен Павел Луценко, генеральный директор федерального портала. 
аренда жилья

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