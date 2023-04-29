«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
9 мая в 10 часов утра на главной площади Улан-Удэ устроят традиционный парад с участием военной техники. Перед этим в центре города пройдёт несколько его репетиций. Накануне, 28 апреля, с 18:00 до 21:00 в центре бурятской столицы состоялась тренировка пеших парадных расчётов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 и 5 мая на репетициях на площади уже появится техника. С 16:00 придётся ограничить движение транспорта на ближайших улицах – Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.
В воскресенье, 7 мая, с 10:00 до 12:00 запланировали генеральную репетицию военного парада. В этот день с 08:00 до 13:00 недоступными для автомобилей и маршруток окажутся те же самые улицы.
Возрастное ограничение: 0+.
Репетиция парада Победы прошла в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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