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Репетиция парада Победы прошла в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

9 мая в 10 часов утра на главной площади Улан-Удэ устроят традиционный парад с участием военной техники. Перед этим в центре города пройдёт несколько его репетиций. Накануне, 28 апреля, с 18:00 до 21:00 в центре бурятской столицы состоялась тренировка пеших парадных расчётов.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 и 5 мая на репетициях на площади уже появится техника. С 16:00 придётся ограничить движение транспорта на ближайших улицах – Советская, Ленина, Сухэ-Батора, Ербанова и Коммунистическая.

В воскресенье, 7 мая, с 10:00 до 12:00 запланировали генеральную репетицию военного парада. В этот день с 08:00 до 13:00 недоступными для автомобилей и маршруток окажутся те же самые улицы.

Возрастное ограничение: 0+.


парад военные

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