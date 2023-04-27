В Улан-Удэ контрактника повторно осудили за пьяную езду

Ему назначили 200-тысячный штраф
Недавно перед Улан-Удэнским гарнизонным военным судом предстал военный, проходящий службу по контракту. Как выяснилось, ещё в марте 2021-го он попался на пьяной езде. Тогда мужчину привлекли к административной ответственности и лишили его прав.
Срок лишения водительского удостоверения истёк в октябре 2022-го, а уже 11 января 2023-го контрактник вновь сел за руль, приняв на грудь. В итоге против него возбудили уже уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (« Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
На этот раз военному назначили штраф размером в 200 тысяч рублей и на два года запретили ему управлять транспортными средствами. Приговор пока не вступил в законную силу.
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