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Жительница Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале

Жительница Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале
Общество,  Фото:скриншот из видео в группе vk.com/newstartv
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Уроженка Заиграевского района Бурятии Анжелика Киселёва штурмует вокальный конкурс «Звезда-2023» (возрастное ограничение – 6+), который в этот раз объединил талантливых исполнителей из всех регионов страны. Отбор на шоу на телеканале «Звезда» девушка прошла минувшей осенью.

- Это первый в моей жизни телевизионный проект. И, если честно, оказаться среди участников для меня – уже победа. Огромная радость и, конечно же, ответственность – представлять свою республику на конкурсе такого масштаба, – писала ранее Анжелика в соцсетях.

Выпуск нового сезона «Звезды» с участием нашей землячки показали на федеральном канале в минувшую субботу, 15 апреля. Перед выступлением она немного рассказала о себе.

- Мне уже 33 года. Живу я в маленьком сельском поселении, которое называется Новая Брянь. Работаю в сельском доме культуры, веду там кружок художественной самодеятельности. Пою очень давно – кажется, я родилась уже вместе с песней, – поделилась она. – С самого детства у меня были достаточно тяжёлые жизненные ситуации. Мы переезжали из города в город – уезжали от отчима и я не могла окончить музыкальную школу. Поэтому у меня нет музыкального образования. Но я очень счастливый человек, несмотря ни на что. У меня есть дочь, семья, руки-ноги. Дышу воздухом. А что ещё для счастья надо?

Анжелика призналась, что хочет научить дочку тому, что в своё время не получила сама.

- Для меня главное – петь с душой, чтобы песня шла от сердца. Как ты её чувствуешь, так и должен донести до зрителя, – отметила Киселёва. – Я люблю и буду петь, и этот проект для меня – огромный шанс.

Выйдя на сцену, жительница Бурятии исполнила хит «Не оставляй меня, любимый» группы «Виа Гра». Жюри оценило её выступление на 60 баллов из 100. Так, известный композитор и народный артист РФ Максима Дунаевский заявил, что «почувствовал себя в караоке».

- Вот вышла знакомая девушка, взяла микрофон: «Давайте я для вас сейчас спою». Было примерно так. Потому что песня не сделана, она никак не звучит. У вас есть голосок, вы вроде как можете это делать. Но делать это надо, конечно, профессионально, надо этим заниматься, – раскритиковал Дунаевский выступление Анжелики.

Дальнейшее участие Киселёвой в проекте зависит от итогов зрительского голосования. Оно проходит на сайте «зазвезду.рф» https://xn--80aegdhbc1h.xn--p1ai/#vote и продлится ещё чуть более 19 часов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Анжелика работает руководителем кружка в доме культуры «Зенит» в селе Новая Брянь и репетитором по вокалу в КДЦ «Горняк» в посёлке Татарский ключ. Она ещё в октябре узнала, что прошла кастинг, но, по правилам проекта, эту информацию пришлось хранить в тайне. Рассказать обо всём удалось только после официальной публикации списка участников.
телевидение музыка шоу

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