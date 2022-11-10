Бурятию на телешоу «Новая Звезда» представит репетитор по вокалу

Жительница села Новая Брянь Заиграевского района Анжелика Киселёва представит Бурятию на всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2023» (6+). Телешоу идёт в эфире телеканала «Звезда». Организаторы опубликовали список участников нового сезона 7 ноября.
Не скрывая радости, Анжелика Киселёва делится эмоциями на своей странице в социальной сети
- Ну, вот и свершилось. Я в проекте «Новая звезда-2023». Буду представлять свою солнечную, волшебную республику Бурятию, свой любимый Заиграевский район. Это первый в моей жизни телевизионный проект. И если честно, оказаться среди участников для меня уже победа, - призналась Анжелика.
Также она поделилась, что чувствует огромную ответственность, ведь в конкурсе участвуют представители 89 регионов страны.
- Путь начинается, начало начал. Уфф, с Богом, - написала Анжелика.
Конкурсантка трудится в доме культуры «Зенит» руководителем кружка, также работает в доме культуры «Горняк» репетитором по вокалу, сообщает районная газета «Вперёд». О том, что она прошла кастинг, Анжелика узнала ещё в октябре. Однако, по правилам проекта, ей пришлось хранить эту информацию в тайне. Рассказать удалось только после официального опубликования списка участников.
Представители Бурятии каждый год участвуют в этом телевизионном проекте. В сезоне 2022 года от республики выступала преподаватель вокала Эржена Санжиева. В отборочном туре она покорила жюри исполнением песни «Белый снег» Аллы Пугачёвой и вышла в финал. Победителем сезона стала представительница Свердловской области Катерина Лазукова.
Также в финал шоу раньше выходили участник первого сезона Саян Дашанимаев и участница сезона 2021 года Бадма-Ханда Аюшеева. Но главный приз они также не смогли заполучить.
Справка:
Всероссийский вокальный конкурс «Новая Звезда» от телеканала «Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Допускаются как неизвестные широкой публике исполнители, так и уже состоявшиеся профессионалы. Главное, чтобы представители каждого региона были его уроженцами, либо их судьба была так или иначе с ним связана.
Члены жюри – пять человек – звезды музыкального небосклона, среднее и старшее поколения, разнохарактерные, но непременно заслуженные и вызывающие абсолютное доверие у зрителей. Председатель жюри – Максим Дунаевский.
Победителей определяет масштабное голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки.
89 конкурсантов сражаются не только за честь и доблесть своего региона, но и за личный профессиональный рост и успех. Главный приз – предоставление финансовых средств на профессиональное продвижение.