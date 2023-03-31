Изменится расписание поездов, проходящих через Улан-Удэ

Расписание временно поменяется с апреля по июнь



В апреле – июне этого года изменится расписание движения некоторых пассажирских поездов, проходящих по территории Бурятии и Иркутской области. Причиной изменений стали плановый ремонт и модернизация объектов инфраструктуры на железной дороге



Так, с 17 апреля по 26 июня по причине проведения капитального ремонта на перегоне Ук – Курят изменится расписание поездов №2 сообщением Москва – Владивосток, №348 сообщением Барнаул – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №62 Москва – Владивосток, №8 Новосибирск – Владивосток, №12 Самара – Владивосток, №58 Красноярск – Иркутск, №98 Кисловодск – Тында, №270 Имеретинский курорт – Чита, №69 Чита – Москва и №61 Владивосток – Москва. Разница с действующим расписанием составит от 2 до 46 минут.



С 18 апреля по 23 июня в связи с проведением ремонта на перегоне Тыреть – Залари изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования №82 сообщением Москва – Улан-Удэ и №382 Северобайкальск – Иркутск. Разница с действующим расписанием составит от 3 до 50 минут, сообщает пресс-служба ВСЖД.



