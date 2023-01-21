В Улан-Удэ приедет главный редактор «Музыкального обозрения»

Вход свободный



28 января в 14:00 в концертном зале Колледжа искусств имени Чайковского в Улан-Удэ пройдёт творческая встреча с Андреем Устиновым – главным редактором национальной газеты «Музыкальное обозрение», музыкальным и общественный деятелем, критиком, журналистом.



«Музыкальное обозрение- OPUS 34. Образ музыкального пространства России XXI века» - под таким названием пройдёт встреча с Андреем Устиновым. Во встрече примут участие педагоги, студенты и учащиеся Колледжа искусств, ВСГИК, детских школ искусств, артисты Бурятского государственного академического театра оперы и балета, журналисты и сотрудники пресс-служб республиканских учреждений культуры.



Вход свободный. Возрастное ограничение 12+



Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, после творческой встречи Андрей Устинов посмотрит балет «Ромео и Джульетта» (6+) в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета.



Справка:



Андрей Устинов — музыкальный и общественный деятель, музыковед, художник, журналист, критик, издатель, продюсер.

Родился в 1959. Окончил Училище при Московской консерватории и Московский полиграфический институт.



Один из основателей (1989) и с 1991 главный редактор газеты «Музыкальное обозрение». Инициатор, художественный руководитель, куратор, арт-директор, автор более 100 концертных, фестивальных, конкурсных, выставочных, композиторских музыкально-информационных форумов во многих городах и регионах России.



Автор и ведущий абонементов в Московской филармонии. Создатель и председатель Совета национальной Ассоциации музыкальных конкурсов (2000). Руководитель пресс-центров XI и XII Международных конкурсов имени П.И. Чайковского.



Работал в жюри 40 всероссийских и международных конкурсов по разным специальностям. Организатор, куратор и ведущий круглых столов, научных конференций. Выступает с мастер-классами и лекциями по музыкальной журналистике.



Выставки художественных работ (фотографии, коллажи, перформансы, инсталляции, видео-арт) экспонировались в 20 городах России. Лауреат премии СКР им. Д.Д. Шостаковича.



Член экспертных советов Министерства культуры РФ. Заслуженный деятель искусств РФ.



