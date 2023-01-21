Автомобильные дороги в Бурятии протянулись почти на 15 тысяч километров

Чтобы пройти их пешком, потребуется 118 дней
В Бурятстате назвали общую протяжённость автомобильных дорог общего пользования в республике. В 2021 году она составляла 14 900 километров.
- Протяжённость наших дорог даже больше, чем диаметр Земли на экваторе, который равен 12 700 километрам. Чтобы пройти их пешком, потребуется сделать более 20 миллионов шагов. По времени это заняло бы 118 дней, – отметили в ведомстве.
В 2023 году в республике планируется отремонтировать 93 километра региональных и 51 километр местных дорог, в том числе – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». На эти цели направят 8,9 млрд. рублей.
Чтобы пройти их пешком, потребуется 118 дней
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