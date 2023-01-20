Жители Бурятии могут отслеживать очередь в санатории через Интернет

Узнать её можно благодаря СНИЛС









Социальный фонд заработал в Бурятии после нового года. Он появился после объединения пенсионного фонда (ПФР) и фонда социального страхования (ФСС). Решение об их слиянии приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал ещё в июле. Весь спектр услуг обоих фондов – а это 45 госуслуг ПФР и 18 госуслуг ФСС – граждане теперь могут получать в объединённых клиентских службах. Адрес ближайшей можно узнать здесь https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond/dfo.

Теперь жители Бурятии, которые стоят в очереди на санаторно-курортное лечение, могут отследить её на официальном сайте отделения Социального фонда России (СФР) по Бурятии sfr.gov.ru/branches/buryatia/. Для этого нужно зайти в раздел «Информация для жителей региона», затем – «Гражданам» и в выпадающем списке выбрать «Очередь на санаторно-курортное лечение».После следует перейти по ссылке «Электронная очередь граждан, имеющих право на выбор социальных услуг в части санаторно-курортного лечения». В поисковой строке необходимо указать номер своего СНИЛС (11 цифр без пробелов и дефисов).