С 4 января в Бурятии заработает новое ведомство

Там организуют дежурный приём граждан







СФР по РБ СФР по РБ возглавил Климентий Шомоев , который руководил ОПФР с 2020-го. Объединённые клиентские службы Соцфонда откроются в нашей республике 4 января.



- Создание Социального фонда России совпало с новогодними праздниками. Дни с 1 по 8 января в нашей стране будут выходными, – отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. – Несмотря на это, в клиентских службах СФР 4 января организуют дежурный приём граждан. Если у кого-то есть неотложные вопросы по оформлению мер соцподдержки, специалисты окажут всю необходимую помощь.



В праздники приём начнётся в 8:30 утра и продлится до 16:15, а в штатном режиме клиентские службы заработают с 9-го числа. Адрес ближайшей можно узнать здесь https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond/dfo. Посетителям будут доступны все государственные услуги объединённого фонда, включая оформление единого пособия для семей с низким доходом.



Как сообщал «Байкал-Daily», решение о слиянии ФСС и ПФР приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал ещё в июле.



