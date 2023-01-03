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С 4 января в Бурятии заработает новое ведомство

С 4 января в Бурятии заработает новое ведомство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там организуют дежурный приём граждан

В конце декабря стало известно, что с 2023 года в Бурятии, как и по всей стране, заработает новое ведомство. Это Социальный фонд России (СФР) по Бурятии. Он появился после объединения пенсионного фонда (ПФР) и фонда социального страхования (ФСС).

СФР по РБ возглавил Климентий Шомоев, который руководил ОПФР с 2020-го. Объединённые клиентские службы Соцфонда откроются в нашей республике 4 января.

- Создание Социального фонда России совпало с новогодними праздниками. Дни с 1 по 8 января в нашей стране будут выходными, – отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. – Несмотря на это, в клиентских службах СФР 4 января организуют дежурный приём граждан. Если у кого-то есть неотложные вопросы по оформлению мер соцподдержки, специалисты окажут всю необходимую помощь.

В праздники приём начнётся в 8:30 утра и продлится до 16:15, а в штатном режиме клиентские службы заработают с 9-го числа. Адрес ближайшей можно узнать здесь https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_fond/dfo.  Посетителям будут доступны все государственные услуги объединённого фонда, включая оформление единого пособия для семей с низким доходом.

Как сообщал «Байкал-Daily», решение о слиянии ФСС и ПФР приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал ещё в июле.

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