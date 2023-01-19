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Жители Бурятии окунулись в крещенские воды у стен монастыря

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с крещенских купаний у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря

Многие жители Улан-Удэ и районов республики отметили Крещение в Свято-Троицком Селенгинском монастыре, который находится в селе Троицкое Прибайкальского района.

Праздничная литургия началась в полночь 19 января. По окончании богослужения состоялось шествие с факелами на реку Селенга, где и проходили крещенские купания.

Желающих окунуться в ледяную воду было много. Были не только взрослые мужчины и женщины, но и дети.

На реке возвели ледовый городок, где оборудовали иордани на открытом воздухе и в отапливаемой палатке, а также купель с тёплой водой для людей с ослабленным здоровьем и детей.

В тёплых палатках можно приобрести свечи, помолиться, побеседовать со священниками. Желающие могли приобрести монастырскую выпечку, посетить кафе, отведать горячие блюда, приготовленные в монастыре.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ оборудовали одну купель. Люди охотно окунались в крещенские воды, несмотря на морозную погоду. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке

Справка:

Первый в Забайкалье Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь был основан по указу царя Фёдора Алексеевича членами Даурской духовной миссии 1681 года. Глава миссии игумен Феодосий, иеромонах Макарий и с ними 10 монахов, основав в 1683 году на месте старого монастырского строения (построенного ранее Нерчинскими казаками) обитель, уже в 1684 году возвели первый монастырский храм во имя Святой Живоначальной Троицы. В дальнейшем, по мере развития монастыря, в нем были воздвигнуты храмы святого Архистратига Михаила, Всех Святых, святого Николая Чудотворца.

Главной задачей вновь образованного монастыря была проповедь христианства среди местных народов, а также духовное окормление переселенцев из России. Первое время он был деревянным, имел крепкие защитные стены и представлял собой мощное острожное укрепление. Позже деревянные постройки были заменены каменными.

Монастырь быстро процветал и был крупнейшей обителью того времени. Его посещали многие выдающиеся религиозные, политические, государственные деятели, например прадед Александра Пушкина Ганнибал, будущий император России цесаревич Николай II, подаривший обители «сребропозлащенный» напрестольный крест. В Троицком монастыре долгое время проживал величайший духовный светильник Сибири Иннокентий Иркутский (Кульчицкий), ожидавший отправления в Китай и имевший здесь своим духовником архимандрита Мисаила, одного из членов Даурской духовной миссии. На территории обители, по преданию, сохранился источник, освящённый святителем.

В 1920 году монастырь был закрыт. В советское время здесь вначале располагалась колония, а позже психиатрическая больница. В декабре 2006 года весь комплекс монастырских строений передан Русской православной Церкви, начато возрождение монастыря. Регулярно совершаются богослужения, церковные таинства, крестные ходы. Налаживается уклад монашеской жизни.
Крещение православие

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