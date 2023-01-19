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Улан-удэнцы окунулись в прорубь на Крещение

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с крещенских купаний на Селенге

В Улан-Удэ православные верующие отметили Крещение Господне. Жители столицы Бурятии смогли окунуться в прорубь, которую обустроили на реке Селенга возле стадиона «Спартак». Перед этим обряд освящения воды в купели провёл иерей Храма Вознесения Господня, отец Давид.

- 18 и 19 января церковь празднует Крещение Господне в память о тех событиях, когда Господь пришёл на землю, очеловечился и принял Крещение в водах Иордана. Мы всех приглашаем в церковь, потому что отпущение грехов, обрядная сторона, само таинство происходит в церкви. Поздравляю всех с праздником, с Крещением Господним! Пусть все ваши невзгоды и трудности будут смыты этой водой, а добродетели и благословение Господне прибудут! – обратился к жителям Улан-Удэ отец Давид.

Первыми в освящённые воды Селенги окунулись мужчины из группы улан-удэнских моржей. Многие из них окунулись по несколько раз.

- Замечательные впечатления! Несколько минут постоим и ещё нырнём! –поделились они впечатлениями.

На Селенге были оборудованы две купели – мужская и женская, отвечающие всем требованиям безопасности. Также здесь установили две отапливаемые палатки для переодевания.

Несмотря на морозную погоду и разгулявшийся к вечеру ветер (порывы достигали 18 м/с), желающих искупнуться собралось немало. Среди них были даже дети, которых сопровождали родители.

Окунаться в прорубь горожане могут до 18:00 19 января. В течение суток здесь будут дежурить сотрудники поисково-спасательной службы Улан-Удэ, центра медицины катастроф, полицейские.

Парковочные места оборудованы вдоль улицы Набережной и по улице Свободы, 1. Заезд на остров ограничен. Проход организован вдоль Набережной.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов окунулся в прорубь ночью 19 января на Байкале, у Посольского монастыря. «Ощущения незабываемые. Байкал - это сила!» - поделился Цыденов.

Справка:

Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Также праздник носит название Богоявление. Согласно Библии, в то время, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса в реке Иордан, на Него слетел Дух Святой в виде голубя и раздался глас Отца «Се есть Сын мой возлюбленный…» Таким образом, всему присутствующему народу была явлена Святая Троица, свершилось Богоявление, говорится в Библии.

Со временем у христиан установилась традиция – новообращённые в веру принимали в этот день крещение в водоёмах. Впрочем, купания в проруби с 18 на 19 января являются не церковным обрядом, а народным обычаем. Православные верят, что в холодной крещенской воде смоют они все свои грехи и очистятся.

Крещение православие

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