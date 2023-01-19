Глава Бурятии окунулся в крещенскую прорубь на Байкале

















Глава Бурятии Алексей Цыденов традиционно окунулся в прорубь на Крещение. Руководителя региона сопровождала супруга. Фотографиями он поделился в своём телеграм-канале.- Дорогие земляки, всех с Крещением! В этом году впервые на Крещение окунулся в купель на Байкале. У Посольского монастыря в Кабанском районе. Ощущения незабываемые. Байкал - это сила! – написал Алексей Цыденов.Также он добавил, что вновь отправился в командировку в Москву, прикрепив фотографию из аэропорта.В завершении всех ещё раз поздравил с праздником и пожелал здоровья.