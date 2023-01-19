Глава Бурятии окунулся в крещенскую прорубь на Байкале

После омовения Алексей Цыденов отправился в Москву
Глава Бурятии Алексей Цыденов традиционно окунулся в прорубь на Крещение. Руководителя региона сопровождала супруга. Фотографиями он поделился в своём телеграм-канале.
- Дорогие земляки, всех с Крещением! В этом году впервые на Крещение окунулся в купель на Байкале. У Посольского монастыря в Кабанском районе. Ощущения незабываемые. Байкал - это сила! – написал Алексей Цыденов.
Также он добавил, что вновь отправился в командировку в Москву, прикрепив фотографию из аэропорта.
В завершении всех ещё раз поздравил с праздником и пожелал здоровья.
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После омовения Алексей Цыденов отправился в Москву
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