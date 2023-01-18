В ТСН Бурятии, где объявили повышенную готовность, стабилизировалась обстановка

В сельском поселении оборудуют водоотводные каналы







- Существует угроза подтопления автомобильного моста, ведущего к ТСН «Ручеёк». Объездных дорог нет, – отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района.



На следующий день стало известно, что на реке Воровка в сельском поселении «Заводское» прорежут водоотводные каналы с другой стороны моста



- Ситуация сейчас стабильная. Проезд через автомобильный мост, ведущий к ТСН «Ручеёк», свободен, – отметила начальник отдела ГО и ЧС Тарбагатайского района Людмила Асташова.



Ранее, по её словам, в селе сделали отсыпку, чтобы предотвратить выход воды на дорожное полотно.





