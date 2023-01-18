В ТСН Бурятии, где объявили повышенную готовность, стабилизировалась обстановка

В сельском поселении оборудуют водоотводные каналы
Накануне в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии начались ледорезные работы. Причина тому – выход налёдных вод на реке Воровка, рассказали в местном чате «Тарбагатай-инфо.24/7». Там даже ввели
режим повышенной готовности – переправу через реку в любой момент могло подтопить.
- Существует угроза подтопления автомобильного моста, ведущего к ТСН «Ручеёк». Объездных дорог нет, – отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района.
На следующий день стало известно, что на реке Воровка в сельском поселении «Заводское» прорежут водоотводные каналы с другой стороны моста
- Ситуация сейчас стабильная. Проезд через автомобильный мост, ведущий к ТСН «Ручеёк», свободен, – отметила начальник отдела ГО и ЧС Тарбагатайского района Людмила Асташова.
Ранее, по её словам, в селе сделали отсыпку, чтобы предотвратить выход воды на дорожное полотно.
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