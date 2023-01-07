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В Улан-Удэ спасли двухмесячную девочку с редкой патологией

В Улан-Удэ спасли двухмесячную девочку с редкой патологией
Общество,  Фото:ДРКБ
Внимательная мама вовремя заметила у дочери учащённое дыхание

7 января в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) в Улан-Удэ провели операцию двухмесячной девочке, у которой была редкая патология в грудной клетке.

Долгожданный ребёнок родился с крупным весом, на момент выписки из роддома ничто не предвещало беды. Однако внимательная мама через некоторое время заметила у дочери учащенное дыхание, в связи с чем обратилась к врачам. Ребёнка сразу госпитализировали в отделение патологии новорождённых ДРКБ. И это было своевременно, ведь при обследовании выявилась редкая патология - врождённый парез купола диафрагмы.

Операцию провёл выдающийся детский хирург, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Козлов, работающий в Иркутске. Он прилетел в Улан-Удэ из Монголии, где находился в командировке.

- Была проведена операция - пластика правого купола диафрагмы. Высокотехнологичное вмешательство мини-инвазивным методом блестяще выполнено нашим учителем, другом, профессором Юрием Козловым. Суть операции в том, что без обширного открытого доступа (разреза грудной клетки), через три маленьких отверстия (05,-1,0 см) введены трубочки, манипулируя которыми под видеоконтролем проводится вся операция. В данном случае торакоскопически наложили швы на перерастянутый купол диафрагмы, тем самым купол встанет на своё место, - рассказали в ДРКБ.

Операция длилась 50 минут. Ребёнок перенёс операцию хорошо, состояние соответствует тяжести перенесённого вмешательства. В отделении интенсивной терапии и реанимации для новорождённых начато лечение и выхаживание малышки.

 

Именитого доктора пришла поздравить с Новым годом и Рождеством, а также поблагодарить за сотрудничество зампред правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Юрий Андреевич в течение двух лет проводит редкие, сложные операции с использованием современных методов на базе нашей больницы. Цель - поделиться опытом с бурятскими коллегами, способствовать развитию детской хирургии, - отметили в ДРКБ.
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