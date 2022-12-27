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В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия

В Чите сохранятся неблагоприятные метеорологические условия
Общество,  Фото:pixabay.com
Они продержатся до 29 декабря

На территории Читы и Петровск-Забайкальского с 27 по 29 декабря будут сохраняться неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Об этом сообщает служба Читинского гидрометцентра.

По информации ведомства, НМУ первой степени опасности объявляются в Чите с 18:00 27 декабря до 17:00 29 декабря. В Петровске-Забайкальском с 18:00 27 декабря до 16:00 28 декабря.

- Минприроды Забайкальского края рекомендует минимизировать или исключить выполнение работ, связанных с выбросом в окружающую среду пылей и смесей воздуха с неприятным запахом. Кроме того, следует исключить выполнение открытых огневых работ, в том числе не разжигать костры, воспользоваться услугами общественного транспорта вместо личного, а эксплуатируя транспортные средства – соблюдать экономичную манеру езды и выбирать оптимальные маршруты движения, - сообщает пресс-служба ведомства.
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