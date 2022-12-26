В Бурятии жители аварийных домов получили ключи от новых квартир









В период строительства на объект регулярно приезжал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.



- Строительство дома началось весной прошлого года. В короткие сроки строители возвели объект. Здание прошло все необходимые проверки. Соответственно, мы видим, что дом построен качественно. Надеюсь, что жителям будет комфортно в новых квартирах. Также рядом возвели ещё один дом, уже на 21 семью. Планируется, что на следующей неделе дом будет введён в эксплуатацию, и в ближайшее время новосёлам также будут переданы ключи, - отметил он.



Стоимость строительства дома составила 48 миллионов рублей, с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Площадь квартир от 24 до 79 кв. м. В период строительства на объект регулярно приезжал зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.- Строительство дома началось весной прошлого года. В короткие сроки строители возвели объект. Здание прошло все необходимые проверки. Соответственно, мы видим, что дом построен качественно. Надеюсь, что жителям будет комфортно в новых квартирах. Также рядом возвели ещё один дом, уже на 21 семью. Планируется, что на следующей неделе дом будет введён в эксплуатацию, и в ближайшее время новосёлам также будут переданы ключи, - отметил он.Стоимость строительства дома составила 48 миллионов рублей, с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Площадь квартир от 24 до 79 кв. м.













Всего в Закаменском районе за этот год будет переселено почти 80 жителей.



- В этом году мы сделали существенный прорыв в переселении граждан из аварийного жилья. По всей республике мы расселили 1600 жителей, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в настоящий момент Бурятии расселяют жителей, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года.

Всего в Закаменском районе за этот год будет переселено почти 80 жителей.- В этом году мы сделали существенный прорыв в переселении граждан из аварийного жилья. По всей республике мы расселили 1600 жителей, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в настоящий момент Бурятии расселяют жителей, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года.

В городе Закаменск в Бурятии жители, ранее проживавшие в аварийных домах, получили ключи от новых квартир. В ближайшее время 12 семей переедут в двухэтажный дом по улице Крупской. Он построен по всем современным нормам, сообщили в минстрое Бурятии.Новоиспечённые хозяева сразу же отправились на экскурсию. Разница по сравнению с предыдущим жильем колоссальная, отмечают новосёлы.- Наш старый дом был построен ещё в 50-х годах прошлого века. Конечно, условия для проживания там уже были не безопасные. Теперь мы переезжаем в новую светлую, просторную квартиру, со всеми удобствами. У меня будет вода и тепло, это действительно счастье, - делится впечатлениями жительница города Закаменск Анна.