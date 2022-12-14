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В Бурятии многодетная женщина с трудом добилась получения маткапитала

В Бурятии многодетная женщина с трудом добилась получения маткапитала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В деле разбиралась прокуратура

Центр социальной поддержки населения по Заиграевскому району Бурятии отказал многодетной матери в предоставлении республиканского материнского капитала. 

Правом на получение на республиканского материнского капитала могут женщины, проживающие на территории республики не менее одного года до рождения третьего и последующего ребенка, если ранее они не воспользовались данным правом. Отказ был связан с тем, что она не подтвердила своё проживание не менее одного года в регионе до рождения ребёнка.

Прокуратура района в суд предъявила исковое заявление об установлении факта проживания женщины на территории республики не менее одного года до рождения третьего ребёнка, возложении на Центр социальной поддержки населения по Заиграевскому району обязанности предоставить республиканский материнский капитал.

Суд удовлетворил иск. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии. 
прокуратура материнский капитал

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