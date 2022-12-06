В Бурятии более 2600 семей получили единовременную выплату на первенца

Государство поддержало молодые семьи на сумму 67,6 млн рублей



В Бурятии молодых матерей, которые родили первенца, поддерживают единовременными выплатами. Суммы выплаты на первого ребёнка начинается от 24 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется без учёта доходов как работающим, так и не работающим гражданам.



К этой же сумме добавляется вторая единовременная выплата – дальневосточная, в размере 30990 рублей, которая даётся без учёта доходов семьи. Субсидия актуальна при рождении (усыновлении) первого ребёнка с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.



- В Бурятии за десять месяцев 2022 года единовременную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого реёенка получили 2605 семей. Объём финансирования на эти цели составил более 67,6 млн рублей, - сообщили в минсозащиты республики.



К примеру, в Тункинском районе 66 человек получили единовременную выплату на первенца на сумму почти 2,3 млн рублей. У жительницы села Кырен Ксении два месяца назад родилась дочурка, которую она назвала Вероникой.



- Я студентка, учусь в Байкальском колледже недропользования, в будущем хочу связать свою жизнь по своей специальности с гостиничным бизнесом. Наш Тункинский район ежегодно посещают тысячи туристов, поэтому здесь есть возможности расти и развиваться, - говорит молодая мама. – Я не хочу уезжать в Улан-Удэ или другие города. Пока даже не рассматриваю таких вариантов. На материнский капитал планирую купить жильё, тоже здесь – в селе Кырен. Очень радует, что есть выплаты, которые полагаются на дочку. Они очень нас выручают. Хватает на всё – на питание, на первоочередные нужды для ребёнка.





