Государство поддержало молодые семьи на сумму 67,6 млн рублей
В Бурятии молодых матерей, которые родили первенца, поддерживают единовременными выплатами. Суммы выплаты на первого ребёнка начинается от 24 тысяч рублей. Эта сумма предоставляется без учёта доходов как работающим, так и не работающим гражданам.
К этой же сумме добавляется вторая единовременная выплата – дальневосточная, в размере 30990 рублей, которая даётся без учёта доходов семьи. Субсидия актуальна при рождении (усыновлении) первого ребёнка с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.
- В Бурятии за десять месяцев 2022 года единовременную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого реёенка получили 2605 семей. Объём финансирования на эти цели составил более 67,6 млн рублей, - сообщили в минсозащиты республики.
К примеру, в Тункинском районе 66 человек получили единовременную выплату на первенца на сумму почти 2,3 млн рублей. У жительницы села Кырен Ксении два месяца назад родилась дочурка, которую она назвала Вероникой.
- Я студентка, учусь в Байкальском колледже недропользования, в будущем хочу связать свою жизнь по своей специальности с гостиничным бизнесом. Наш Тункинский район ежегодно посещают тысячи туристов, поэтому здесь есть возможности расти и развиваться, - говорит молодая мама. – Я не хочу уезжать в Улан-Удэ или другие города. Пока даже не рассматриваю таких вариантов. На материнский капитал планирую купить жильё, тоже здесь – в селе Кырен. Очень радует, что есть выплаты, которые полагаются на дочку. Они очень нас выручают. Хватает на всё – на питание, на первоочередные нужды для ребёнка.
В Бурятии более 2600 семей получили единовременную выплату на первенца
Общество, Фото:
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