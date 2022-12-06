Подвоз воды организован
Сегодня, 6 декабря, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение холодной воды.
- В аварийно-диспетчерскую службу поступила заявка о выходе воды. Сразу после поступления заявки на место оперативно выехала бригада для обследования и дальнейшего устранения технологического нарушения. Причина технологического нарушения - повреждение на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм, - сообщили в МУП «Водоканал».
Над устранением технологического нарушения работает две аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники.
Без холодного водоснабжения остались:
– ул. Октябрьская 33а, 33, 37, 39, 41, 44, 43, 45, 45а;
– ул. Николая Петрова 1а (ТЦ «Абсолют»);
– ул. Иванова 1, 2, 3, 6, 8, 10, 9а, 13, 19;
– ул. Буйко 38, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 37а, 36;
– ул. Фадеева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
– ул. Комсомольская 37, 39.
Подвоз воды организован, уточнили в «Водоканале». В данный момент автоцистерна находится на улице Октябрьская 37-39.
В Улан-Удэ на шести улицах отключили холодную воду
Общество, Фото:
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