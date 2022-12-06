06 декабря

05 декабря

Популярное

В Улан-Удэ на шести улицах отключили холодную воду

В Улан-Удэ на шести улицах отключили холодную воду
Общество,  Фото:pixabay.com
Подвоз воды организован

Сегодня, 6 декабря, в Улан-Удэ произошло аварийное отключение холодной воды.

- В аварийно-диспетчерскую службу поступила заявка о выходе воды. Сразу после поступления заявки на место оперативно выехала бригада для обследования и дальнейшего устранения технологического нарушения. Причина технологического нарушения - повреждение на чугунном трубопроводе диаметром 125 мм, - сообщили в МУП «Водоканал».

Над устранением технологического нарушения работает две аварийно-восстановительные бригады и три единицы спецтехники.

Без холодного водоснабжения остались:

– ул. Октябрьская 33а, 33, 37, 39, 41, 44, 43, 45, 45а;
– ул. Николая Петрова 1а (ТЦ «Абсолют»);
– ул. Иванова 1, 2, 3, 6, 8, 10, 9а, 13, 19;
– ул. Буйко 38, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 37а, 36;
– ул. Фадеева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8;
– ул. Комсомольская 37, 39.

Подвоз воды организован, уточнили в «Водоканале». В данный момент автоцистерна находится на улице Октябрьская 37-39. 
отключение воды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда
Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда
Общество, 06.12.2022
На него претендуют уже четыре жителя республики
«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
Общество, 06.12.2022
Теперь он получит федеральную поддержку
Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти горшечный цветок
Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти горшечный цветок
Общество, 06.12.2022
В Кяхте за неделю обследовано 100 тонн фруктов и овощей
В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах
В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах
Общество, 06.12.2022
Мужчина рассказал о своей проблеме прокурору 
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
Общество, 06.12.2022
На круглом столе учёные обсудят местное самоуправление бурят
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
Общество, 06.12.2022
В Улан-Удэ временами снег
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество, 05.12.2022
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
Общество, 05.12.2022
Первый этап состоится в конце следующей недели
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
Общество, 05.12.2022
Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество, 05.12.2022
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество, 05.12.2022
Конкурс был посвящён Дню матери
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
Общество, 05.12.2022
Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^