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На Байкале лесники спасли косулю

На Байкале лесники спасли косулю
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Животное стояло в воде при 10 градусах мороза

Спасение косули довелось сегодня, 1 ноября, проводить инспекторам Листвянского участкового лесничества в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области. Дикое животное обнаружили в черте посёлка стоящим в воде. Косуля была испугана и дрожала от холода, рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».  

Сообщение о живой находке поступило около полудня от руководителя муниципалитета. Мужчина сообщил, что рядом с причалом для теплоходов находится дикое копытное животное, которому явно требуется помощь. Самостоятельно и безопасно покинуть берег косуля не могла, так как возле неё на набережной скопилось множество зевак, присутствие которых заставляло зверя паниковать.

- На улице в тот момент было порядка 10 градусов мороза, и было непонятно – сколько времени животное провело в воде. Длительное нахождение в Байкале для подобного теплокровного существа совсем ему не на пользу. Мы приняли решение забирать животное незамедлительно и подошли к нему с воды. Косуля практически не сопротивлялась – так обессилела. Трое государственных инспекторов Листвянского лесничества подняли животное на борт и отвезли на мыс Берёзовый: это не так далеко от посёлка, но там у зверя гораздо меньше шансов встретить человека или собаку, из-за которых, возможно, и сложилась эта ситуация, - рассказала Тамара Шумова, руководитель Листвянского участкового лесничества.

В научном отделе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» пояснили, что случаи выходов косуль на территорию посёлков вблизи истока Ангары в Прибайкальском национальном парке не редкость, так как рядом находится миграционный водный коридор. Весной и осенью эти некрупные копытные переправляются через реку и рискуют стать добычей безнадзорных собак, либо попасть под колёса автомобилей на тракте. Для предотвращения таких случаев в периоды миграций сотрудники природоохранного учреждения оповещают об этом сезонном явлении автомобилистов и владельцев собак, а также профессиональных спасателей; дежурят в местах массовых переправ животных. 
Байкал Иркутская область дикие животные косуля спасение

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