21 октября

20 октября

Популярное

В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка

В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
Общество,  Фото:страница Софьи Алексеевой
Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию

Флейтистка Софья Алексеева в этом сезоне стала новой артисткой симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета.

Она окончила колледж искусств имени Чайковского, а в этом году – Казанскую государственную консерваторию. Возвращению молодого и талантливого музыканта в Бурятию поспособствовал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение», который прошёл в мае, сообщили в пресс-службе театра.

- В мае мы проводили фестиваль «Возвращение», куда приглашали наших студентов из других городов. Тогда наш маэстро Владимир Алексеевич Рылов искупал их в любви и во внимании, дал возможность выступить с симфоническим оркестром. Сейчас мы пожинаем первые плоды. В наш театр вернулись флейтистка Софья Алексеева и виолончелист Буянто Лхасаранов, — говорит министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.

Теперь Софья Алексеева работает в родном колледже искусств имени Чайковсого и является музыкантом симфонического оркестра Бурятского оперного театра.

- Я приехала в этом году в Улан-Удэ, чтобы работать, солировать, выступать, заниматься творчеством. Я рада, что вернулась на Родину, в Бурятию, здесь много возможностей для раскрытия своего потенциала. Когда я сама училась в колледже, уже успела поработать в театре, но за пять лет моей учёбы в Казани состав оркестра изменился. С коллегами у нас уже сложились дружеские отношения. Под руководством маэстро Владимира Алексеевича Рылова мне очень комфортно играть, исполнять что-то. Очень приятно, что есть такой опытный знающий, компетентный наставник во всех смыслах. К нему всегда можно обратиться по любым вопросам, он всегда поможет и подскажет, - говорит Софья Алексеева.
театр оперы и балета музыканты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
В Улан-Удэ изменят название остановки «Воинская часть»
Общество, 21.10.2022
Депутатов горсовета смутило, что название остановки не соответствует действительности
В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка
Общество, 21.10.2022
Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию
Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей
Сегодня в Улан-Удэ устроят облаву на пьяных водителей
Общество, 21.10.2022
Будут выставлены дополнительные экипажи
В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
Общество, 21.10.2022
Завтра изменится движение на проспекте 50-летия Октября
Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Прислушались к экологам: В Улан-Удэ перестанут убирать опавшие листья
Общество, 21.10.2022
Пока это только эксперимент на нескольких зонах
Мобилизованные жители Бурятии получат выплату в 150 тысяч рублей
Мобилизованные жители Бурятии получат выплату в 150 тысяч рублей
Общество, 21.10.2022
Соответствующий документ подписал глава республики
Глава Бурятии пояснил, что значит введённый уровень базовой готовности
Глава Бурятии пояснил, что значит введённый уровень базовой готовности
Общество, 21.10.2022
20 октября Алексей Цыденов подписал соответствующий указ
В Улан-Удэ утеплили «Мальчика с птичкой»
В Улан-Удэ утеплили «Мальчика с птичкой»
Общество, 21.10.2022
На него надели свитер и шапку
В женской колонии в Улан-Удэ сыграли свадьбу
В женской колонии в Улан-Удэ сыграли свадьбу
Общество, 21.10.2022
Осуждённая предстала перед женихом в белом свадебном платье
В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19
В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19
Общество, 21.10.2022
Ковидом заболели ещё почти 50 человек
Из отдалённого района Бурятии эвакуировали пациента с инфарктом
Из отдалённого района Бурятии эвакуировали пациента с инфарктом
Общество, 21.10.2022
Всего за сутки эвакуировали пациентов из пяти районов
В Улан-Удэ выберут лучшего «Юного Железнодорожника»
В Улан-Удэ выберут лучшего «Юного Железнодорожника»
Общество, 21.10.2022
Заявки на участие принимаются до 1 ноября
В Бурятии собирают гумпомощь для жителей Старобешевского района ДНР
В Бурятии собирают гумпомощь для жителей Старобешевского района ДНР
Общество, 21.10.2022
Вещи и продукты принимаются в православных храмах республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^