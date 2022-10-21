В Бурятском оперном театре появилась новая флейтистка

Общество, Фото: страница Софьи Алексеевой

Софья Алексеева рассказала, что очень рада вернуться в Бурятию



Флейтистка Софья Алексеева в этом сезоне стала новой артисткой симфонического оркестра Бурятского театра оперы и балета.



Она окончила колледж искусств имени Чайковского, а в этом году – Казанскую государственную консерваторию. Возвращению молодого и талантливого музыканта в Бурятию поспособствовал фестиваль классической и современной музыки «Возвращение», который прошёл в мае, сообщили в пресс-службе театра.



- В мае мы проводили фестиваль «Возвращение», куда приглашали наших студентов из других городов. Тогда наш маэстро Владимир Алексеевич Рылов искупал их в любви и во внимании, дал возможность выступить с симфоническим оркестром. Сейчас мы пожинаем первые плоды. В наш театр вернулись флейтистка Софья Алексеева и виолончелист Буянто Лхасаранов, — говорит министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.



Теперь Софья Алексеева работает в родном колледже искусств имени Чайковсого и является музыкантом симфонического оркестра Бурятского оперного театра.



- Я приехала в этом году в Улан-Удэ, чтобы работать, солировать, выступать, заниматься творчеством. Я рада, что вернулась на Родину, в Бурятию, здесь много возможностей для раскрытия своего потенциала. Когда я сама училась в колледже, уже успела поработать в театре, но за пять лет моей учёбы в Казани состав оркестра изменился. С коллегами у нас уже сложились дружеские отношения. Под руководством маэстро Владимира Алексеевича Рылова мне очень комфортно играть, исполнять что-то. Очень приятно, что есть такой опытный знающий, компетентный наставник во всех смыслах. К нему всегда можно обратиться по любым вопросам, он всегда поможет и подскажет, - говорит Софья Алексеева.

