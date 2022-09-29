Мэдэгма Доржиева дебютирует на сцене Бурятского оперного театра

Общество, Фото: пресс-служба Бурятского оперного театра

Звезда бурятской эстрады театра будет участвовать в рок-мюзикле «Бальжан Хатан»



Известная эстрадная певица Мэдэгма Доржиева впервые выступит на академической сцене Бурятского театра оперы и балета. Она сыграет в рок-мюзикле «Бальжан Хатан» (6+), где исполнит роль главной антагонистки – Зэлмэ – мачехи возлюбленного Бальжан Хатан. В пресс-службе театра сообщили, что исполнять свою роль певица будет под симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Рылова.



Роль Зэлмэ эстрадной певице уже знакома. Она исполняла её в первой постановке «Бальжан Хатан», из которой впоследствии появился рок-мюзикл на сцене Бурятского театра оперы и балета.



- Конечно, первая постановка, которая была в ноябре прошлого года, была другой. Тогда был сборный коллектив, куда, думаю, я тоже попала по счастливой случайности. Тогда были одни ощущения, сейчас совсем другие. С симфоническим оркестром петь – это уже отдельный опыт, совсем другой масштаб. В этой постановке задействованы ведущие солисты нашего ведущего театра Бурятии, многих из которых знают не только в России, но и во всём мире. Это, конечно, дорого стоит, и для меня это большой прорыв. Я надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Не передать словами, как я волнуюсь, - рассказала заслуженная артистка Бурятии Мэдэгма Доржиева.



«Борьба не на жизнь, а на смерть» – так характеризует постановку «Бальжан Хатан» Мэдэгма Доржиева. О своей героине Зэлмэ певица говорит с особой любовью:



«Зэлмэ на первый взгляд злодейка, которая сделала всё, чтобы убрать со своего пути Бальжан Хатан. Но с другой стороны, погружаясь глубже в эту роль, я понимаю, что она тоже мать, которая беспокоится о своём сыне – потенциальном наследнике престола. И тут получается: либо она, либо Бальжан Хатан, то есть борьба не на жизнь, а на смерть».



Мэдэгма Доржиева выйдет на сцену 29 сентября. Дебют эстрадной певицы в новом жанре оценят зрители. Следующие показы рок-мюзикла «Бальжан Хатан» состоятся 7 и 8 декабря.



Справка:



Рок-мюзикл «‎Бальжан Хатан»‎ — это легенда о предводительнице хори-бурят, рассказанная современным музыкальным языком. Произведение будет исполнено солистами оперы и хором Бурятского театра оперы и балета в сопровождении симфонического оркестра, к которому добавится гитара, ударные инструменты и морин-хур. В постановке задействованы артисты балета.



Проект создан при поддержке министерства культуры Бурятии. Премьера состоялась 16 и 17 июня 2022 года. Показы прошли с огромным успехом. По словам министра культуры Бурятии Соёлмы Дагаевой, постановка «вызывает гордость за свою землю и за то наследие, которое у нас есть».



Бальжан Хатан — княжна, предводительница хори-бурят, национальная героиня. Упоминается в летописях Тобоева, Юмсунова, Хобитуева, Ванданова. Одна из версий легенды о Бальжан Хатан была записана в 1903 со слов агинского шамана Тухурен.



Согласно одной из версий, Бальжан Хатан была дочерью чахарского Легдэн-хутугту батор хана, по другим версиям – Тогоон Тумэр хана. В 1576 году Бальжан Хатан вышла замуж за Дай Хун тайджи, одного из сыновей солонгутского Буубэй-Бэйлэ хана, являясь предводительницей 11-ти родов хори-бурят.



После конфликта с Буубэй-Бэйлэ ханом Бальжан Хатан с мужем и подданными откочевали из Монголии в Забайкалье, на реку Улирэнгэ (Урулюнгуй) в местность Хуандай. Позднее, преследуемые войсками Буубэй-Бэйлэ хана, они переселились на реку Онон, заняв северные и южные склоны хребта Хухульби и местность по рекам Ага и Тура.



Через несколько лет на хори напали войска Буубэй-Бэйлэ хана. В местностях Ара Сабшалуур и Убэр Сабшалуур произошло сражение, в результате которого Дай Хун тайджи был возвращен отцу, а Бальжан Хатан героически погибла.





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