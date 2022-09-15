Иркутянин без водительских прав пытался подкупить полицейского

Мужчина спрятал деньги между сиденьями в патрульном автомобиле



В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.



На днях в ходе патрулирования ночных улиц города Ангарска экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД заметил автомобиль Nissan Almera, водитель которого проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. За рулём иномарки оказался житель города Иркутска с явными признаками опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, за что был оштрафован и лишён водительского удостоверения.



Находясь в служебном автомобиле, иркутянин положил между сидений деньги в сумме 13 600 рублей, предназначенные сотруднику ГИБДД за несоставление административного протокола. Всё происходящее фиксировалось камерой видеорегистратора.



Офицер от денег отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению. Мужчину задержали и доставили в следственный отдел.



Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Кроме того, составлен административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о привлечении иркутянина к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», добавили в ГУ МВД по Иркутской области.





