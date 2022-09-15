15 сентября

14 сентября

Популярное

Иркутянин без водительских прав пытался подкупить полицейского

Иркутянин без водительских прав пытался подкупить полицейского
Общество,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
Мужчина спрятал деньги между сиденьями в патрульном автомобиле

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

На днях в ходе патрулирования ночных улиц города Ангарска экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД заметил автомобиль Nissan Almera, водитель которого проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. За рулём иномарки оказался житель города Иркутска с явными признаками опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде, за что был оштрафован и лишён водительского удостоверения.

Находясь в служебном автомобиле, иркутянин положил между сидений деньги в сумме 13 600 рублей, предназначенные сотруднику ГИБДД за несоставление административного протокола. Всё происходящее фиксировалось камерой видеорегистратора.

Офицер от денег отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению. Мужчину задержали и доставили в следственный отдел.

Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Кроме того, составлен административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора. Решается вопрос о привлечении иркутянина к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», добавили в ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лучший социальный работник УИС служит в Бурятии
Лучший социальный работник УИС служит в Бурятии
Общество, 15.09.2022
Юлия Любанова обошла конкурентов из 80 территориальных органов
В Агинском округе впервые проведут этнографический диктант
В Агинском округе впервые проведут этнографический диктант
Общество, 15.09.2022
Принять участие в диктанте может любой желающий
В Улан-Удэ проходит республиканский слёт школьных лесничеств
В Улан-Удэ проходит республиканский слёт школьных лесничеств
Общество, 15.09.2022
Лучшие отправятся на всероссийский конкурс
В Улан-Удэ проверят все пожарные гидранты
В Улан-Удэ проверят все пожарные гидранты
Общество, 15.09.2022
Всего на балансе МУП «Водоканал» числится порядка 1535 пожарных гидрантов
Клопы заполонили школу в Бурятии
Клопы заполонили школу в Бурятии
Общество, 15.09.2022
Сельчане заявляют, что клопы бегают по стенам
Грузовик, проехавший пол-Улан-Удэ, оставил за собой мусорный след
Грузовик, проехавший пол-Улан-Удэ, оставил за собой мусорный след
Общество, 15.09.2022
В Улан-Удэ штрафуют перевозчиков, которые ездят без тента
Количество нападений собак на улан-удэнцев снижается
Количество нападений собак на улан-удэнцев снижается
Общество, 15.09.2022
За последний месяц число укусов собаками уменьшилось на треть
В Тункинском нацпарке в Бурятии высадили деревья
В Тункинском нацпарке в Бурятии высадили деревья
Общество, 15.09.2022
Мероприятия проходят в рамках всероссийской экологической акции «Зелёная Россия»
В Бурятии предложили создать реестр заброшек
В Бурятии предложили создать реестр заброшек
Общество, 15.09.2022
В августе шестилетний мальчик получил тяжёлые травмы во время игры в заброшенном здании
На церковь в селе Бурятии установили купол
На церковь в селе Бурятии установили купол
Общество, 15.09.2022
Чин освящения креста и купола сослужил настоятель храма
Жительница Бурятии вырастила пятиметровый подсолнух
Жительница Бурятии вырастила пятиметровый подсолнух
Общество, 15.09.2022
Необычный урожай взошёл в этом году во многих огородах Кабанского района
В Бурятии наградили добровольца, вернувшегося со спецоперации
В Бурятии наградили добровольца, вернувшегося со спецоперации
Общество, 15.09.2022
Он принимал участие в спецоперации четыре месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^