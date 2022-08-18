О нововведениях сообщили в минздраве республики
Министерство здравоохранения Бурятии в преддверии нового учебного года упростило порядок получения медицинских справок перед поступлением в детские сады и школу.
Теперь дети, которые идут впервые в детский сад и первый класс школы, могут получить медицинскую справку, пройдя только врача-педиатра/фельдшера в отделении профилактики своей поликлиники.
- Не нужно будет также сдавать анализы на гельминтозы (кал на я/г, по КАТО) перед поступлением в детский сад и первый класс. Данное обследование будет проведено детям в течение первой четверти учебного года (сентябрь-октябрь), - уточнили в минздраве Бурятии.
Дети, которые ранее уже посещали детский сад и идут в новом учебном году в первый класс или продолжают посещать детские сады, не должны брать у педиатра медицинские справки о состоянии здоровья ребёнка. В этом случае (ранее уже посещали детский сад) медицинская справка требуется только в том случае, если ребенок перенёс острое заболевание последние 21 день.
В Бурятии упростили медосмотр перед поступлением в детсады и школы
Общество, Фото:
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