В Бурятии упростили медосмотр перед поступлением в детсады и школы

О нововведениях сообщили в минздраве республики



Министерство здравоохранения Бурятии в преддверии нового учебного года упростило порядок получения медицинских справок перед поступлением в детские сады и школу.



Теперь дети, которые идут впервые в детский сад и первый класс школы, могут получить медицинскую справку, пройдя только врача-педиатра/фельдшера в отделении профилактики своей поликлиники.



- Не нужно будет также сдавать анализы на гельминтозы (кал на я/г, по КАТО) перед поступлением в детский сад и первый класс. Данное обследование будет проведено детям в течение первой четверти учебного года (сентябрь-октябрь), - уточнили в минздраве Бурятии.



Дети, которые ранее уже посещали детский сад и идут в новом учебном году в первый класс или продолжают посещать детские сады, не должны брать у педиатра медицинские справки о состоянии здоровья ребёнка. В этом случае (ранее уже посещали детский сад) медицинская справка требуется только в том случае, если ребенок перенёс острое заболевание последние 21 день.





