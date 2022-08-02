В Бурятии коронавирусом за сутки заболели 49 человек

За сутки госпитализировано девять больных



В Бурятии за минувшие сутки, 1 августа, выявили 49 заболевших COVID-19.



При этом днём ранее суточный прирост составлял 27 новых больных. Однако до этого цифры были выше: 65, 55, 52 заразившихся соответственно.



Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрирован 138 031 случай заболеваний коронавирусом. Из них 44 % (61 374) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии скончались 3037 больных ковидом. В последнее время летальных исходов не было.



На утро 2 августа в стационарах лечатся 60 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано девять человек.



Семь больных лежат в реанимации.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 82 койки, из них 22 свободно.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 387 человек.

