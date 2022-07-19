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Агинские гимназисты разработали приложение «Алтаргана»

Агинские гимназисты разработали приложение «Алтаргана»
Общество,  Фото:pixabay.com
Оно поможет ориентироваться на международном бурятском фестивале

В Агинском Бурятском округе учащиеся окружной гимназии-интерната разработали приложение «Алтаргана». Для лучшего ориентирования на местности и удобства гостей запущена в работу гугл-карта мест проведения творческих, спортивных и культурных мероприятий XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана», магазинов, кафе, гостиниц, сувенирных магазинов.

Над созданием приложения работали Даши С., Вячеслав С., Алексей С., Вадим Х., Даниил А., Адиса Д., учителя Светлана Тумурова и Виктория Балданова. Любой человек, пройдя по ссылке приложения и по QR-коду, может получить всю подробную информацию.

Также гимназистами реализован проект по созданию генератора QR-кодов. Благодаря ему изготовлены таблички, которые устанавливаются на зданиях организаций и учреждений округа. Отсканировав QR-код, можно выйти на сайт учреждения и узнать всю подробную информацию об учреждении. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

Возрастное ограничение 0+
Алтаргана Агинский Бурятский округ мобильное приложение гимназия школьники

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