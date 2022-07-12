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В Бурятии ветеран труда отметила 90-й день рождения

В Бурятии ветеран труда отметила 90-й день рождения
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Заиграевском районе юбилей отпраздновала Галина Воробьёва

90-летний юбилей отметила участница трудового фронта, жительница Заиграевского района Бурятии Галина Лукинична Воробьёва.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, родилась именинница в селе Унэгэтэй. Родители работали в колхозе: отец трактористом, мать – подсобным рабочим. Летом 1941 года детство осталось в прошлом.

- Чем я только не занималась, - рассказывает Галина Лукинична. – На посевной бегали за трактором; на полях пололи траву; в сенокос – возила сено на лошадке. Я хоть и маленькая была, а смелая! Иногда лошадку гладила по бокам, иногда и пошлёпывала! Справлялась ловко и быстро. Животное, чувствуя доброту, меня слушалось.

Жить приходилось неделями в шалашах, до завершения бригадой определённой работы, а потом переезжали на новый участок. Дома они почти не бывали.

- В 1941 году, несмотря на тяготы времени, я всё же поступила в 1 класс. Смогла получить девятилетнее образование – роскошь по тем временам, - говорит ветеран. - В 1951 году по семейным обстоятельствам нам пришлось уехать в Хоринский район, там и получила путёвку в жизнь.

В райпотребсоюз девушку приняли на работу секретарём, затем в этой же должности проработала 4 года в школе. Закончила трёхмесячные курсы бухгалтеров в Улан-Удэ и устроилась на плодоовощной завод в родном Унэгэтэе, в контору.

- Десять лет пролетели как десять дней. Поменяла место работы. Образование хоть и не великое было, но самообразование давало свои плоды. Я смышлёной была – взяли на работу в Сбербанк. Отработала 16 лет и оттуда и ушла на заслуженный отдых, - продолжает свой рассказ Галина Лукинична.

Юбиляр имеет звание «Ветерана труда» и множество благодарностей. Живёт Галина Лукинична с сыном. Из-за болезни не может выходить из дома, но благодаря сотовой связи постоянно поддерживает отношения с бывшими коллегами по работе, подружками. Её часто навещают.

В юбилейный день отдел социальной защиты населения по Заиграевскому району и совет ветеранов поздравили именинницу с юбилеем, вручили поздравительную открытку от главы Бурятии и свидетельство о предоставлении единовременной выплаты участнику трудового фронта, подарили подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы.
Бурятия долгожитель Заиграевский район юбилей ветеран труда

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