Правоохранители посетили оздоровительный лагерь
Транспортные полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Радуга» в городе Северобайкальске в Бурятии. Стражи порядка побеседовали с детьми на тему «Безопасные каникулы». Показали мультфильмы о правилах поведения на железной дороге.
В связи с началом пляжного сезона, отдельно была затронута тема безопасного поведения у воды.
- В транспортной полиции уделяется большое внимание профилактике детского травматизма. Сотрудники отделов по работе с несовершеннолетними регулярно проводят рейды и акции безопасности с подростками, ведут разъяснительную работу с родителями и законными представителями детей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейное МВД России на транспорте.
В Бурятии полицейские напомнили детям о безопасности на каникулах
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Правоохранители посетили оздоровительный лагерь
Зарегистрировать тургруппу необходимо за 10 дней до путешествия
Экоакция прошла в лесу Иволгинского района
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Этнографического музея
Также победителям вручили борцовский ковёр
Руководитель страны подписал соответствующий указ
Госавтоинспекция отмечает 86-ю годовщину со дня образования службы
Жаркое лето, карнавальные шествия, истосковавшиеся по зрелищам улан-удэнцы, «совсем другой город в сотых кварталах», секретные песчаные пляжи…
При этом посещение лесов по-прежнему под запретом
Празднование разделили на две части
«Бойцы работают в сложнейших условиях - при шквалистом ветре, при высоких температурах», - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской
Женщина перевела им все свои накопления, а также кредитные средства
Организаторы отмечают, что поездка на фестиваль – это «не выход на концерт, а целое путешествие, приключение»
Чартеры в Бурятию полетят уже пятый сезон
Установить и задержать подозреваемого удалось в апреле этого года