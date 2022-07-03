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В Бурятии полицейские напомнили детям о безопасности на каникулах

В Бурятии полицейские напомнили детям о безопасности на каникулах
Общество,  Фото:ВСЛУ МВД на транспорте
Правоохранители посетили оздоровительный лагерь

Транспортные полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Радуга» в городе Северобайкальске в Бурятии. Стражи порядка побеседовали с детьми на тему «Безопасные каникулы». Показали мультфильмы о правилах поведения на железной дороге.

В связи с началом пляжного сезона, отдельно была затронута тема безопасного поведения у воды.

- В транспортной полиции уделяется большое внимание профилактике детского травматизма. Сотрудники отделов по работе с несовершеннолетними регулярно проводят рейды и акции безопасности с подростками, ведут разъяснительную работу с родителями и законными представителями детей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейное МВД России на транспорте.  
дети транспортная полиция

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