В Бурятии полицейские напомнили детям о безопасности на каникулах

Общество, Фото: ВСЛУ МВД на транспорте

Правоохранители посетили оздоровительный лагерь



Транспортные полицейские посетили детский оздоровительный лагерь «Радуга» в городе Северобайкальске в Бурятии. Стражи порядка побеседовали с детьми на тему «Безопасные каникулы». Показали мультфильмы о правилах поведения на железной дороге.



В связи с началом пляжного сезона, отдельно была затронута тема безопасного поведения у воды.



- В транспортной полиции уделяется большое внимание профилактике детского травматизма. Сотрудники отделов по работе с несовершеннолетними регулярно проводят рейды и акции безопасности с подростками, ведут разъяснительную работу с родителями и законными представителями детей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейное МВД России на транспорте.

