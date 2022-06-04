Три квартиры выгорели на севере Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня вечером в службу «112» поступило сообщение о том, что в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района горит кровля двух трёхэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый) по улице Подбельского.
По данным ГУ МЧС РФ по Бурятии, по состоянию на 21.40 возгорание локализовано на площади 960 кв. м.
По состоянию на 23:00 пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
На месте пожара был развёрнут штаб муниципального поселения ГП «Новый Уоян» по оказанию помощи пострадавшим
- К ликвидации возгорания были привлечены огнеборцы 12-го Северобайкальского отряда ГПС Бурятии, добровольные пожарные ДПК МО городского поселения «Новый Уоян», работники АО «Р-Восток», АУ «Северный лесхоз», а также неравнодушный индивидуальный предприниматель. В общей сложности в ликвидации пожара было задействовано 37 человек и 10 единиц техники, в том числе 1 пожарный поезд, - рассказали сегодня, 4 июня, в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На момент прибытия первого подразделения жильцы самостоятельно эвакуировались из горящих домов. Совместными усилиями пожар удалось потушить. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около 3 часов.
В результате пожара огнём полностью уничтожена кровля двух домов на площади 960 кв. м., выгорели 3 и повреждены огнём 15 квартир. Людей, получивших вред здоровью, нет. За помощью в расселении обратились пять человек, которые были размещены в пункте временного размещения. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.
На месте пожара работает комиссия по установлению причинённого ущерба и оказанию помощи пострадавшим.