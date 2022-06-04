В бурятском посёлке произошёл крупный пожар



Глава Бурятии распорядился помочь пострадавшим при пожаре.



- Алексей Цыденов распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим, выплаты компенсаций, восстановления жилых домов, - отметили в правительстве Бурятии.



3 июня в 19.27 в службу «112» поступило сообщение о том, что в посёлке Новый Уоян Северо-Байкальского района горит кровля двух трёхэтажных многоквартирных жилых домов (по 28 квартир каждый) по улице Подбельского.- В тушении пожара участвуют 6 единиц техники, 1 пожарный поезд, 27 человек. Площадь пожара составляет 800 кв.м., в повреждённых домах проживали 150 человек (из них 40 детей). Жителей, получивших вред здоровью, нет. На месте пожара развернут штаб муниципального поселения ГП «Новый Уоян» по оказанию помощи пострадавшим, - сообщали вчера в республиканском агентстве ГО и ЧС.На базе Ново-Уоянской общеобразовательной школы развернули пункт временного размещения пострадавших.Было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Северо-Байкальского района, на которой принято решение о введении ЧС муниципального характера в границах посёлка. Был создан оперативный штаб по организации жизнеобеспечения пострадавшего населения. На место пожара выехал глава Северобайкальского района Игорь Пухарев.Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, по состоянию на 21.40 возгорание локализовано на площади 960 кв.м.По состоянию на 23:00 пожар полностью ликвидирован.