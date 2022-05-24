Мероприятия пройдут в Улан-Удэ, Забайкальском и Чикойском нацпарках
Ежегодная международная акция «Ночь географии» традиционно пройдёт в начале лета — с 3 по 5 июня. Основной целью мероприятия является повышение интереса к географии России, её природе и самобытности.
2022 год объявлен Годом народного искусства и культурного наследия. Поэтому главными темами «Ночи географии» этого года станут многообразие культур, география народных художественных промыслов России, этнография и национальный фольклор.
- Станьте участниками мероприятий, которые позволят лучше узнать особенности территории, природы и народов нашей страны, приоткроют завесу тайн прошлого и расскажут о современных географических исследованиях. Вы узнаете, насколько удивительной и интересной может быть география, над какими задачами и проектами работают профессиональные географы и учёные, - говорится на сайте акции.
К акции присоединится и Бурятия. 3 июня в Улан-Удэ, в музее природы Бурятии участники «Ночи географии» поиграют в подвижные игры (12+): «Фито-йога» и «Байкальский твистер», а также в лото «Заповедная Бурятия». А в этот же день на площадке Байкальской заповедной школы (геокупол), расположенной на контрольно-пропускном пункте Забайкальского национального парка, пройдёт видеопутешествие по нацпарку (0+). Оно позволит увидеть не только самые потаённые уголки этой особо охраняемой природной территории, познакомиться с её флорой и фауной, но и побывать в подводном царстве Чивыркуйского залива.
В Забайкальском крае в рамках акции национальный парк «Чикой» организовал 2 площадки географической направленности: это Захаровское участковое лесничество национального парка «Чикой» и площадка в библиотеке-филиале села Шимбилик (МУК «МЦБ» муниципальный район «Красночикойский район»). Обе площадки откроются 3 июня экологическими эстафетами (6+).
Бурятия и Забайкалье присоединятся к «Ночи географии»
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