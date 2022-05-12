Фрагмент будущей вышитой карты России отправился в Чувашию
Бурятия принимает участие во всероссийском проекте «Вышитая карта России». Мастера 85 субъектов страны вышивают карту своего региона.
- Символично, что в Год культурного наследия народов России будет создана вышитая карта России. Фрагмент карты Бурятии сформирован из элементов орнамента трёх основных этносов, в центре композиции – герб республики, - пояснила министр культуры PБ Coeлмa Дaгaeвa.
Над фрагментом карты Бурятии работали дизайнер республиканского центра народного творчества Елена Шедова и мастерица-вышивальщица, руководитель студии «Байкальская ярмарка» при городском культурном центре комитета по культуре администрации Улан-Удэ Елена Веселовская. Помимо карты, мастера вышивают основной орнамент, узор, наиболее ярко представляющий регион. Этот фрагмент-картину вышила мастер-исполнитель золотной вышивки Светлана Сумина.
- Проект зародился в прошлом году в Чувашии и начался с вышитой карты этой республики. Идею поддержало федеральное агентства по делам национальностей России. Готовая карта России будет продемонстрирована в День России – 12 июня в Чебоксарах. После этого она отправится в большой тур по всем регионам нашей страны, который завершится в конце 2022 года в Москве, - сообщает пресс-служба РЦНТ.
В Бурятии вышили карту республики
Общество, Фото:
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