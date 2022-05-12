В Бурятии вышили карту республики

Фрагмент будущей вышитой карты России отправился в Чувашию



Бурятия принимает участие во всероссийском проекте «Вышитая карта России». Мастера 85 субъектов страны вышивают карту своего региона.



- Символично, что в Год культурного наследия народов России будет создана вышитая карта России. Фрагмент карты Бурятии сформирован из элементов орнамента трёх основных этносов, в центре композиции – герб республики, - пояснила министр культуры PБ Coeлмa Дaгaeвa.



Над фрагментом карты Бурятии работали дизайнер республиканского центра народного творчества Елена Шедова и мастерица-вышивальщица, руководитель студии «Байкальская ярмарка» при городском культурном центре комитета по культуре администрации Улан-Удэ Елена Веселовская. Помимо карты, мастера вышивают основной орнамент, узор, наиболее ярко представляющий регион. Этот фрагмент-картину вышила мастер-исполнитель золотной вышивки Светлана Сумина.



- Проект зародился в прошлом году в Чувашии и начался с вышитой карты этой республики. Идею поддержало федеральное агентства по делам национальностей России. Готовая карта России будет продемонстрирована в День России – 12 июня в Чебоксарах. После этого она отправится в большой тур по всем регионам нашей страны, который завершится в конце 2022 года в Москве, - сообщает пресс-служба РЦНТ.

