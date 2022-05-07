Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев









Фоторепортаж со страта в Железнодорожном районе можно посмотреть





Завершился велопробег проведением городской акции «Цветок Победы». Участники возложили цветы к Вечному огню в знак памяти всех тех, кто ценой своей жизни защищал Родину.Фоторепортаж со страта в Железнодорожном районе можно посмотреть по ссылке.

Сегодня в Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы», посвящённый 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия. Старты состоялись в трёх районах города.В Советском районе отправление было от бюста Гepoя Coвeтcкoгo Coюзa Bлaдимиpa Бopcoeвa. Старт велопробегу дал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.- Наш святой долг, наша обязанность всегда помнить о тех героических сражениях. О тех воинах, которые пали на полях Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, которые ковали своим ратным трудом нашу Великую Победу. К сожалению, время летит неумолимо. На территории Советского района осталось три ветерана Великой Отечественной войны, около трёхсот тружеников тыла. Мы все должны помнить, чтить память. И сегодняшним велопробегом мы это делаем, - сказал Евгений Эрдыниев.Первыми на Мемориал Победы прибыла колонна из Советского района. Колонна проехала по улице Смолина, через набережную по «Клеверной развязке» финишировала на улице Балтахинова.Всего в велопробеге участвовало более 600 человек с трёх районов города. Участниками стали учащиеся школ, учреждений профессионального образования, вузов, молодёжные и студенческие объединения, работающая молодёжь, жители города.