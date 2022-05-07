 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 мая

06 мая

Популярное

Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

Сегодня в Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы», посвящённый 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году здоровья и активного долголетия. Старты состоялись в трёх районах города.

В Советском районе отправление было от бюста Гepoя Coвeтcкoгo Coюзa Bлaдимиpa Бopcoeвa. Старт велопробегу дал руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.

- Наш святой долг, наша обязанность всегда помнить о тех героических сражениях. О тех воинах, которые пали на полях Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, которые ковали своим ратным трудом нашу Великую Победу. К сожалению, время летит неумолимо. На территории Советского района осталось три ветерана Великой Отечественной войны, около трёхсот тружеников тыла. Мы все должны помнить, чтить память. И сегодняшним велопробегом мы это делаем, - сказал Евгений Эрдыниев.

Первыми на Мемориал Победы прибыла колонна из Советского района. Колонна проехала по улице Смолина, через набережную по «Клеверной развязке» финишировала на улице Балтахинова.

Всего в велопробеге участвовало более 600 человек с трёх районов города. Участниками стали учащиеся школ, учреждений профессионального образования, вузов, молодёжные и студенческие объединения, работающая молодёжь, жители города.

Завершился велопробег проведением городской акции «Цветок Победы». Участники возложили цветы к Вечному огню в знак памяти всех тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. 

Фоторепортаж со страта в Железнодорожном районе можно посмотреть по ссылке. 


День Победы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
В Бурятии молодые дарования поддержат госпремией
Общество, 07.05.2022
Летом стартует приём документов на соискание премий для студентов ссузов в области искусств
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Жительницу Бурятии уволили с работы за прогул
Общество, 07.05.2022
Женщина восстанавливалась на работе через суд
Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев
Велопробег «Звезда Победы» собрал более шестисот улан-удэнцев
Общество, 07.05.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»
В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»
Общество, 07.05.2022
Представляем фоторепортаж со старта Железнодорожном районе
В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу
В Бурятии в мае стартует чемпионат по кантри-кроссу
Общество, 07.05.2022
Первый этап пройдёт 21 мая в Улан-Удэ
9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00
9 мая трамваи в Улан-Удэ будут ездить до 24:00
Общество, 07.05.2022
Стало известно расписание движения трамваев в День Победы во время праздничного салюта
В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
В Улан-Удэ для ветеранов устраивают концерты во дворах
Общество, 07.05.2022
14 фронтовых бригад дают концерты во дворах Героев Великой Отечественной войны 
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I
Школьников Бурятии приглашают на конкурс о Петре I
Общество, 07.05.2022
Участвовать могут дети от 8 до 18 лет
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Глава Бурятии работает в Кабанском районе
Общество, 07.05.2022
Алексей Цыденов посетит ряд объектов  
Улан-удэнцы увидят фотографии из путешествий этнографа в конце XIX века
Улан-удэнцы увидят фотографии из путешествий этнографа в конце XIX века
Общество, 07.05.2022
Акцент будет сделан на снимках из поездки к бурятам и эвенкам Забайкалья, а также на уникальных фотографиях дацанов
В Улан-Удэ расскажут о неизвестных страницах Великой Отечественной
В Улан-Удэ расскажут о неизвестных страницах Великой Отечественной
Общество, 07.05.2022
Историк поделится своими открытиями о героях из Бурятии
Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»
Артист балета из Бурятии получил приз на престижном конкурсе «Арабеск»
Общество, 07.05.2022
Алдар Болтанов получил приз «За верность традициям русской балетной школы»
Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»
Бурятия присоединится к «Открытому занавесу»
Общество, 07.05.2022
Посетить выступления смогут члены молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^