В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»









«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с одной из трёх точек старта - площади Славы в Железнодорожном районе. В мероприятии участвовали молодёжь, спортсмены и любители, многие поехали под флагами предприятий и организаций.Перед стартом велопробега прошёл митинг. С приветственным словом выступил и.о. руководителя администрации Железнодорожного района Андрей Саянский.- Сердечно поздравляю вас с наступающим, дорогим каждому россиянину праздником – Днём Победы. В годы войны из нашего район на фронт ушло более 10 тысяч человек. За мужество и героизм во имя Родины высокого звания Героя Советского Союза удостоены заводчане (Улан-Удэнский ЛВРЗ – прим. ред.) Изот Антонович Вакарин и Сергей Николаевич Орешков. 435 работников завода награждены боевыми орденами и медалями. Сегодня мы выражаем благодарность всем ветеранам, всем, кто отдавал свои жизни на фронтах, всем, кто ковал победу здесь – в тылу, всем детям войны, которые отстояли нашу страну, - сказал Андрей Саянский.К Мемориалу памяти работникам ЛВРЗ, погибшим в Великой Отечественной войне, возложили цветы.Участники велопробега стартовали с площади Славы, проехали по пр. 50-летия Октября через улицу Коммунистическая и финишировали у Мемориала Победы в центре города.