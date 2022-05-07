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В Улан-Удэ прошёл 11-й велопробег «Звезда Победы»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представляем фоторепортаж со старта Железнодорожном районе

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с одной из трёх точек старта - площади Славы в Железнодорожном районе. В мероприятии участвовали молодёжь, спортсмены и любители, многие поехали под флагами предприятий и организаций.

Перед стартом велопробега прошёл митинг. С приветственным словом выступил и.о. руководителя администрации Железнодорожного района Андрей Саянский.

- Сердечно поздравляю вас с наступающим, дорогим каждому россиянину праздником – Днём Победы. В годы войны из нашего район на фронт ушло более 10 тысяч человек. За мужество и героизм во имя Родины высокого звания Героя Советского Союза удостоены заводчане (Улан-Удэнский ЛВРЗ – прим. ред.) Изот Антонович Вакарин и Сергей Николаевич Орешков. 435 работников завода награждены боевыми орденами и медалями. Сегодня мы выражаем благодарность всем ветеранам, всем, кто отдавал свои жизни на фронтах, всем, кто ковал победу здесь – в тылу, всем детям войны, которые отстояли нашу страну, - сказал Андрей Саянский.

К Мемориалу памяти работникам ЛВРЗ, погибшим в Великой Отечественной войне, возложили цветы.

Участники велопробега стартовали с площади Славы, проехали по пр. 50-летия Октября через улицу Коммунистическая и финишировали у Мемориала Победы в центре города. 


День Победы

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