Инвалиды Улан-Удэ пожаловались на городские пандусы





Заместитель прокурора республики Светлана Козлова встретилась с жителями специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой. Она провела приём по вопросам соблюдения прав инвалидов.В мероприятии также участвовали представители министерства социальной защиты населения республики, председатель регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых.Представитель надзорного ведомства рассказала собравшимся о результатах работы прокуратуры по защите прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждены проблемы, возникающие в сфере исполнения законов о социальной защите инвалидов.- Для граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата особо актуальными являются вопросы безбарьерной городской среды. Заявители обратили внимание на проблему доступности общественного транспорта, плохое состояние пандусов, дорожного покрытия, указали на отсутствие свободных парковочных мест для инвалидов вблизи объектов социальной инфраструктуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Присутствующие обратились к заместителю прокурора республики с вопросами нарушения их прав в сфере жилищного, уголовно-процессуального, законодательства, законодательства об исполнительном производстве, о защите прав потребителей.В этот же день Светлана Козлова посетила инвалида-колясочника, вход в дом которого перекрыли соседи, установив забор.Всего поступило 12 обращений граждан. По всем заявлениям организованы проверки.