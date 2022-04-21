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В Бурятии один человек умер от коронавируса за сутки

В Бурятии один человек умер от коронавируса за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки в больницы положили 21 больного ковидом

В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у 46 человек. Это примерно столько же, сколько было позавчера (48 заболевших). При этом ещё днём ранее, 18 апреля, было всего 18 заражённых за сутки – минимальный показатель, какие были только в самом начале пандемии.

Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии достигло 135 674. Из них 44% (59 964) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2994 пациентов с коронавирусом.

Накануне в Бурятии скончался один больной ковидом. Это был пожилой человек, старше 65 лет. Отметим, показатели смертности в последнее время стали единичными: позавчера было два летальных исхода, до этого – один, а ещё ранее за сутки никто не умирал.

На утро 21 апреля в стационарах лечится 221 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализирован 21 человек.

В отделениях реанимации находятся 48 пациентов. Из них 7 на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 385 человек. Это почти столько же, сколько было днём ранее.

коронавирус профилактика

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