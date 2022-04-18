В Улан-Удэ у Центрального рынка запустили лифты

Лифт будет работать не круглосуточно
Сегодня, 18 апреля, в переходе у Центрального рынка в Улан-Удэ запустили подъёмные платформы для маломобильных граждан.
- Сегодня специалисты запустили в работу подъёмные платформы надземного пешеходного перехода транспортной развязки улиц Балтахинова - Куйбышева на остановке «Центральный рынок» для удобства передвижения маломобильных граждан, - сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству».
Режим работы лифтов: с 9 утра до 9 вечера без выходных.
На месте работают лифтёры, которые оказывают помощь горожанам.
Предварительно специалисты провели работы по проверке исправности лифтов.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее надземный переход на Центральном рынке помыли
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