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В Улан-Удэ у Центрального рынка запустили лифты

В Улан-Удэ у Центрального рынка запустили лифты
Общество,  Фото:МБУ "Комбинат по благоустройству"
Лифт будет работать не круглосуточно

Сегодня, 18 апреля, в переходе у Центрального рынка в Улан-Удэ запустили подъёмные платформы для маломобильных граждан.

- Сегодня специалисты запустили в работу подъёмные платформы надземного пешеходного перехода транспортной развязки улиц Балтахинова - Куйбышева на остановке «Центральный рынок» для удобства передвижения маломобильных граждан, - сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству».

Режим работы лифтов: с 9 утра до 9 вечера без выходных.

На месте работают лифтёры, которые оказывают помощь горожанам.


Предварительно специалисты провели работы по проверке исправности лифтов.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее надземный переход на Центральном рынке помыли
надземный пешеходный переход инвалиды

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