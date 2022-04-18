Весь день трудились 11 человек
Вчера, 17 апреля, в Улан-Удэ помыли надземный переход на Центральном рынке.
- Здесь была проведена влажная уборка, очистка стен от надписей и рисунков, помывка поручней, очистка лестничных проходов и сбор мусора. На протяжении всего дня переход усиленно очищали 11 уборщиков, - сообщили в МБУ «Комбинат по благоустройству».
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе помыли площадь Советов. Там работала вакуумная подметально-уборочная машина.
Также были помыты откосы на Элеваторе.
В Улан-Удэ помыли переход на Центральном рынке
Общество, Фото:
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