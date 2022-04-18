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Суточный прирост COVID-19 в Бурятии стремительно рухнул

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии стремительно рухнул
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показатели коронавируса вернулись к уровню мая прошлого года

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии стремительно падает. За минувшие сутки ковид выявили всего у 31 человека.

Прежде такой невысокий суточный прирост был только в начале мая 2021 года. Тогда стабильно выявляли около 30 заражённых ежедневно, а ситуация начала ухудшаться лишь после длительных майских выходных, которые длились 10 дней.

Отметим, позавчера зафиксировано 49 заболевших коронавирусом, до этого их было 59, 61, 63, 52, 59, 66 и т.д.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 135 562 случая заражений ковидом. Из них 44% (59 913) приходится на жителей Улан-Удэ.

Умерли за всё время 2990 больных коронавирусом.

Накануне, 17 апреля, в Бурятии не было ни одного летального исхода среди пациентов. Такие дни достаточно редки, их всё ещё можно перечислить по пальцам, но в последнее время происходят всё чаще. Так что ситуация со смертностью также значительно улучшилась. До этого никто из больных коронавирус не умирал за сутки 15 апреля, 5 апреля, 30 марта, 18 марта, 29 января, а до этого и вовсе ещё в мае прошлого года.

На утро 18 апреля в стационарах получают лечение 257 человек с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 11 пациентов.

В отделениях реанимации находится 50 больных (столько же было и днём ранее), из них на ИВЛ осталось всего девять.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 331 человек. Число таких больных также сокращается.

В Бурятии завершили первичную вакцинацию 474 102 человек (65,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию завершили 147 620 жителей. 
коронавирус профилактика

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