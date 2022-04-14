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В Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летний юбилей

В Бурятии участница трудового фронта отметила 90-летний юбилей
Общество,  Фото:предоставлено минсоцзащиты Бурятии
В годы войны Ольга Семёновна, несмотря на то, что была ребёнком, тяжело трудилась

В Бурятии в Заиграевском районе 90-летие отпраздновала участница трудового фронта Ольга Семёновна Ильинична. Именинница родилась в посёлке Нижний Ангарск в 1932 году в многодетной семье, где было 12 детей.

- Война выпала на долю моего детства. Приходилось заниматься всем - рыбачить, тянуть невод, стоя по пояс в холодной воде. Трудились постоянно, летом собирали грибы и ягоды, а осенью работали на консервном заводе, вечером учились в школе, - вспоминает годы юности Ольга Семёновна.

После окончания войны она окончила курсы парикмахеров в Улан-Удэ и вернулась в родной посёлок, где долго проработала дамским и мужским мастером-парикмахером. После переезда в село Новая Брянь Заиграевского района Ольга Семёновна долгое время, вплоть до выхода на пенсию, трудилась в детском саду «Малышок» помощником воспитателя.

Ольга Ильинична - труженик тыла, имеет награду за труд в мирное время. Свой почтенный возраст юбиляр встретила в кругу большой семьи среди своих детей, внуков и семерых правнуков.

Участнице трудового фронта Ольге Ильиничне вручили поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, а также единовременный денежный сертификат и памятные подарки.

В минсоцзащиты отмечают, что поздравительные письма от президента России и главы Бурятии вручат 768 жителям республики, которые отмечают в 2022 году юбилейные дни рождения. На эти цели будет израсходовано более 4,1 млн рублей.

Именные конверты вручат ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», отмечающим юбилейные дни рождения: 90 и более лет. Вместе с поздравительным адресом юбилярам вручается сертификат на единовременную денежную выплату.
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