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В Бурятии снижается число заболевших коронавирусом

В Бурятии снижается число заболевших коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
За сутки выявили 136 больных

По данным управления Роспотребнадзора в Бурятии на утро 26 марта зарегистрировано 133 986 случаев заражения COVID-19. Из них 44% (59 318) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявили 136 больных коронавирусом с лабораторным подтверждением. Этот показатель продолжает стабильное снижение. Так, накануне сообщалось о 143 больных, до этого было 169, 181, 217 и т.п.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 128 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 466 коек: занято – 366, свободно – 100 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,5%.

В стационарах получают лечение 366 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано 34 пациента. В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 39), на ИВЛ – 16 пациентов (из них старше 65 – 11).

Выздоровели от COVID-19 – 116 317 (+1298) человек, дополнительно снято с наблюдения - 378.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1023 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 2957 человек, в том числе один из них скончался накануне. Это был пациент старше 65 лет.

На 26 марта всего первично привито 497 870 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 472 379 человек (65,6 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 153 547 человек, завершили 139 346 человек.

коронавирус профилактика

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