Глава Бурятии опубликовал последний пост в Instagram

«Цинизм и двуличие безграничные», - высказался руководитель региона



Глава Бурятии Алексей Цыденов опубликовал последний пост на своей странице в Instagram. Накануне Meta Platforms разрешила призывать к насилию в отношении россиян в сообщениях, публикуемых в Facebook и Instagram-публикациях



- Администрация Фейсбук и Инстаграмм приняла решение разрешить в своих сетях призывы на убийство наших солдат и наших людей. Даже не хочу комментировать это их решение. Цинизм и двуличие безграничные. Не знаю, как долго провисит этот мой пост. И увидите ли вы его вообще или он будет скрыт. Но я перехожу на общение в другие соцсети - Вконтакте и Одноклассники, а также запустил свой телеграмм канал «Алексей Цыденов». Увидимся там! На связи! – написал руководитель региона.



Решение покинуть просторы Instagram также принял мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, который тоже высказался по этому поводу.



- Американская компания Meta сегодня выступила с заявлением о том, что социальным сетям Facebook и Instagram разрешено в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Это совершенно неприемлемо, поэтому я прекращаю использование этих площадок. О событиях в городе продолжу писать Вконтакте https://vk.com/igorshutenkov и в новом телеграм-канале: t.me/igorshutenkov. Ссылка на страницу ВК - в шапке профиля, - написал градоначальник.



Также публикации в Instagram прекратили представители регионального ГИБДД, Следственного комитета, прокуратуры и другие ведомства.



Глава американской социальной сети Instagram Адам Моссери подтвердил, что она будет заблокирована на территории РФ в понедельник, 14 марта. Соответствующее заявление он опубликовал в пятницу в Twitter, сообщает РИА Новости.



По его мнению, блокировка социальной сети «лишит 80 млн пользователей в России связи друг с другом и с остальным миром». Он также утверждал, что примерно 80% пользователей в России подписаны на аккаунты за пределами страны.



Роскомнадзор в пятницу принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в полночь 14 марта. В ведомстве пояснили, что приняли такое решение, поскольку активным пользователям Instagram «потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков». Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.



Ранее Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить её деятельность в РФ. Кроме того, в связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Пропаганда терроризма») и ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия»), Генпрокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

