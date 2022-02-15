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В Бурятии будут переучтены квоты по трудоустройству инвалидов

В Бурятии будут переучтены квоты по трудоустройству инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Спектр возможностей трудоустройства инвалидов станет значительно шире

Новые правила учёта выполнения квот по приёму на работу инвалидов начнут действовать с 1 марта. Такой проект постановления, разработанный министерством труда России, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Документ устанавливает случаи, по которым квоты для трудоустройства инвалидов считаются выполненными.

- После вступления в силу изменений, квоту по трудоустройству в отношении граждан с ограниченными возможностями нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места лишь на бумаге, т.е. подав вакансию в органы службы занятости. Квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве гражданина с инвалидностью, - прокомментировала документ министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - После вступления постановления в силу квота будет считаться выполненной в двух случаях: при заключении трудового договора (в том числе срочного), а также при его заключении в другой организации, у индивидуального предпринимателя, включая общественные объединения инвалидов, на основании соглашения о трудоустройстве.

По словам министра, таким образом, спектр возможностей трудоустройства инвалидов станет значительно шире. Теперь работодатель, у которого нет возможности взять на работу инвалида, может выполнить обязанность по исполнению квоты в любой другой организации. При этом если организация, с которой заключено соглашение, тоже имеет обязательства по квоте для трудоустройства инвалидов, то трудоустроенные в рамках соглашения сотрудники не могут быть учтены в счёт исполнения квоты этого работодателя.

Согласно проекту постановления, квота для приёма на работу инвалидов исчисляется ежегодно на очередной календарный год не позднее 1 февраля, исходя из среднесписочной численности сотрудников работодателя за прошедший календарный год. В расчёте не учитываются работники, условия труда которых, по результатам специальной оценки, отнесены к вредным или опасным.

Документом также определены случаи, в которых работодатель освобождается от выполнения квоты, и закреплены мероприятия, которые необходимо осуществлять государственным учреждениям службы занятости населения в части трудоустройства инвалидов.

От выполнения установленной квоты также освобождаются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации.

Согласно проекту документа, работодатель обязан выполнить квоту для приёма на работу инвалидов в шестимесячный срок с момента возникновения такой обязанности.

В данное время министерством соцзащиты Бурятии проводится работа по приведению в соответствие нормативно-правовой документ в сфере квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов после вступления изменений в федеральное законодательство Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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